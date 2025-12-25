“ L’Italia è al fianco di Alberto. E al vostro ”. Con il suo tono pacato, non più consono ai tempi che corrono, il capo dello Stato Sergio Mattarella ha confermato ad Armanda Colusso – nella telefonata riportata da Repubblica – una verità innegabile: la storia del cooperante di Lido Venezia, recluso da 404 giorni nel carcere venezuelano de El Rodeo I, è ormai entrata nel cuore degli italiani, compensando il silenzio spettrale di Palazzo Chigi. Ma non solo. L’iniziativa di Mattarella, che chiede ad Armanda di “non perdere la speranza”, segna un punto di rottura con l’ atteggiamento taciturno dell’attuale maggioranza di governo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alberto Trentini, l’ambasciatore López consegna a Maduro una lettera della mamma. Nel silenzio politico, Mattarella tiene alta l’attenzione

Leggi anche: “Sono qui per riportare a casa Alberto Trentini”: la missione a Caracas dell’ambasciatore Onu Alberto López

Leggi anche: Alberto Trentini, Mattarella telefona alla mamma del cooperante detenuto in Venezuela

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Alberto Trentini da un anno in carcere in Venezuela. La mamma: “La pazienza è finita, il governo si è speso troppo poco” - Milano, 15 novembre 2025 – È trascorso un anno esatto da quando Alberto Trentini, cooperante italiano di Venezia, è stato arrestato in Venezuela. ilgiorno.it

Alberto Trentini in carcere da un anno in Venezuela senza accuse. I depistaggi dei faccendieri e la lentezza di Palazzo Chigi - Con pochissimi contatti con la famiglia e con le rappresentanze diplomatiche italiane. ilfattoquotidiano.it

Alberto Trentini, la madre: "Il governo italiano si è speso troppo poco" - "Fino ad agosto il governo italiano non aveva ancora avuto nessun contatto telefonico con il governo venezuelano. tg24.sky.it

Il presidente Mattarella ha telefonato alla mamma di Alberto Trentini. Lo aveva già fatto all’inizio di questa tragedia, che sta seguendo da vicino, con quella discrezione e quel senso di umanità che sono state e sono la cifra della sua presidenza, sempre comun - facebook.com facebook

Da Gaza al lavoro povero a Alberto Trentini, lettera a Babbo Natale x.com