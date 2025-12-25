Alatri coppia investita davanti alla chiesa | paura in via Santa Cecilia soccorsi in codice arancione
Un pomeriggio di paura quello vissuto oggi lungo la strada provinciale Santa Cecilia, nel territorio di Alatri nel nord della provincia di Frosinone nel giorno della vigilia di Natale. Nei pressi della chiesa di Santa Maria del Carmine, un grave incidente stradale ha visto coinvolti due pedoni. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Alatri, coppia investita davanti alla chiesa: paura in via Santa Cecilia, soccorsi in codice arancione.
