Al Centro Servizi Ciccarelli il presepe meccanico di Luigi Festi | Un’opera che parla a tutte le generazioni

Nel tempo dell’attesa e della meraviglia, il presepe meccanico di Luigi Festi torna a raccontare il Natale attraverso un’opera unica, nata da oltre vent’anni di passione per l’arte presepiale e per la meccanica. Un lavoro paziente e meticoloso, frutto di ingegno e sensibilità, capace di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: Il braccio meccanico all'opera nel centro resi di Amazon

Leggi anche: Un Presepe che parla al cuore: a Palermo la magia dell’inclusione con i ragazzi del Centro AIAS

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Natale di meraviglia: il Presepe Meccanico di Luigi Festi al Centro Ciccarelli; La magia del presepe animato alla Fondazione Ciccarelli; IL PRESEPE MECCANICO DI LUIGI FESTI; Natale con donazione all’ospedale per il Centro Coordinamento Ternana Clubs.

La magia del presepe animato alla Fondazione Ciccarelli - Il celebre presepe meccanico di Luigi Festi ha trovato una casa speciale al giardino d'inverno della Fondazione Pia Opera Ciccarelli ... veronaoggi.it