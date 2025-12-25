Al-BBand riparte dal vivo | Campiglio il 29 dicembre Custoza il 3 gennaio
Dopo una breve pausa e l’uscita di “Due Oceani”, il nuovo singolo del leader Alberto Salaorni, la Al-B.Band rimette le mani sugli strumenti e torna sul palco. Due gli appuntamenti già fissati: 29 dicembre 2025 a Madonna di Campiglio (TN) e 3 gennaio 2026 a Custoza (VR). Le due tappe già in calendario Il ritorno . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche: Beautiful, anticipazioni dal 29 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026: giallo al crematorio, Finn al Giardino, Steffy contro Hope
Leggi anche: Un Posto Al Sole Anticipazioni Dal 29 Dicembre 2025 Al 02 Gennaio 2026: Ida e Diego verso l’addio!
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.