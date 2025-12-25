Aggressione nella notte a Pietrasanta due persone trasportate in ospedale
Pietrasanta, 25 dicembre 2025 – Aggressione nella notte di Natale a Pietrasanta. Ancora da chiarire i contorni di una vicenda che si è consumata proprio il 24 notte, turbando la festività nella cittadina. Secondo le primissime informazioni, intorno alle una, due persone sono state aggredite e ferite. Pauroso incidente all’alba a Firenze, auto si ribalta sulla rotatoria: due persone estratte dall’abitacolo Le due vittime dell’attacco sono entrambi maggiorenni e italiani. Per entrambi è stato necessario il trasferimento in ospedale per accertamenti e le cure del caso. Sul posto è intervenuta la volante della polizia del commissariato di Forte dei Marmi ed è stata aperta un’indagine per risalire alle cause e alla precisa dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
