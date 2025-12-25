Aggiornamento meteo c' è un lieve miglioramento | Santo Stefano con allerta ' arancione'

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il meteo migliora, ma l’allerta nel Ferrarese – e nel resto della regione Emilia Romagna – rimane alta. Anche se da ‘rossa’, per il 26 dicembre passerà ad ‘arancione’. Per la giornata di Santo Stefano, dunque, è confermata ufficialmente l'allerta arancione per rischio idrogeologico solo nella. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Leggi anche: Allerta Meteo di Natale e Santo Stefano: neve e pioggia, quali posti evitare

Leggi anche: Allerta Meteo Napoli, a Natale maltempo fino alle 18, poi migliora la sera e a Santo Stefano

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

L' Emilia-Romagna sostiene i live club | finanziamenti per oltre 280mila euro C' è anche il Vidia; Emilia Romagna rossa chi c' è tra gli indagati per l' alluvione.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.