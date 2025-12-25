Affari Tuoi il gelo di Natale | De Martino caccia Herbert Ballerina
La sera della Vigilia di Natale è stata accompagnata anche quest’anno da Affari tuoi, in onda il 24 dicembre con una puntata speciale ricca di emozioni. A giocare è stata Giorgia, arbitro di basket originaria della Puglia, arrivata in studio insieme alla madre Annamaria, farmacista in pensione e nonna affettuosa di Francesco e Giulia. Siamo ovviamente nel regno di Stefano De Martino su Rai 1, dove la concorrente ha iniziato la sua partita con il pacco numero 12, dando vita a una sfida intensa ma purtroppo poco fortunata. Fin dall’inizio De Martino ha cercato di creare un clima leggero e festoso, sottolineando lo spirito natalizio della serata e concedendo subito tre tiri iniziali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
