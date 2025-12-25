La sera della Vigilia di Natale è stata accompagnata anche quest’anno da Affari tuoi, in onda il 24 dicembre con una puntata speciale ricca di emozioni. A giocare è stata Giorgia, arbitro di basket originaria della Puglia, arrivata in studio insieme alla madre Annamaria, farmacista in pensione e nonna affettuosa di Francesco e Giulia. Siamo ovviamente nel regno di Stefano De Martino su Rai 1, dove la concorrente ha iniziato la sua partita con il pacco numero 12, dando vita a una sfida intensa ma purtroppo poco fortunata. Fin dall’inizio De Martino ha cercato di creare un clima leggero e festoso, sottolineando lo spirito natalizio della serata e concedendo subito tre tiri iniziali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, il gelo di Natale: De Martino caccia Herbert Ballerina

Leggi anche: Affari Tuoi, gaffe di Herbert Ballerina. Interviene De Martino: “Non possiamo dirlo”

Leggi anche: Affari Tuoi, De Martino imita Francesca Fagnani e Herbert Ballerina fa una profezia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ondata di gelo da Mosca a Parigi: un Natale sotto temperature glaciali in Île-de-France questa settimana; Meloni tira il fiato, regali e brindisi per l'ultimo Consiglio dei ministri. Ma resta il gelo tra Giorgetti e Salvini; Tagliata la corrente: Natale al gelo; Previsioni Meteo, sarà davvero un Bianco Natale? FOCUS sulla neve della prossima settimana e l’ipotesi gelo per Capodanno.

Affari tuoi, De Martino stufo di Herbert Ballerina: "Portatelo via". Giorgia fa un disastro (nonostante Babbo Natale) - Nella puntata del 24 dicembre Giorgia e mamma Annamaria giocano una partita sfortunata e tornano a casa a mani vuote. libero.it