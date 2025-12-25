Affari Tuoi esplode il caos a fine puntata | la messa della Vigilia va in onda così

Durante la puntata speciale della vigilia di Natale 2025 di Affari Tuoi, il gioco dei pacchi non ha fatto mancare sorprese e tensione, con protagonista una concorrente pugliese intenzionata a centrare il colpo grosso. La diretta ha visto il volto della Puglia, la 30enne di Brindisi, Giorgia, affrontare le varie fasi della sfida: un mix di scelte strategiche, offerte dal Dottore e momenti di pura suspense, il tutto accompagnato dalla presenza affettuosa della madre, che per oltre quattro decenni ha lavorato come commessa in una farmacia. Il percorso di Giorgia non è stato dei più agevoli: dopo aver aperto diversi pacchi rossi senza troppa fortuna, ha comunque mantenuto un buon posizionamento nella gara. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

