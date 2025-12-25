Nella puntata di Dynamite di questa notte si è svolta la finale per assegnare il Dynamite Diamond Ring 2025, per la prima volta senza che fosse presente nel match MJF, unico possessore dell’anello sin dalla sua creazione. Ad assicurarsi la finale, la scorsa settimana sono stati Bandido e Ricochet, rispettivamente campione del mondo ROH e AEW National champ. Occasione enorme. Si preannunciava un match ad alta intensità e spettacolare e così è stato. Dopo una brevissima fase di studio iniziale i ritmi si sono alzati tra mosse aeree e contromosse spettacolari come la Poisonrana di Bandido. Non sono mancate le interferenze di Toa Liona e Bisoh Kaun, con quest’ultimo che, con l’arbitro distratto, ha evitato che Bandido mettesse a segno la 21-plex permettendo a Ricochet di colpire anche con un classico calcio del mulo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Bandido conquista il Dynamite Diamond Ring e una shot titolata

Leggi anche: AEW: Stabilita la finale per il Dynamite Diamond Ring, per la prima volta nella storia non c’è MJF

Leggi anche: AEW: Infortunio per Bandido dopo la difesa del titolo ROH alla CMLL

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Bandido batte Ricochet e conquista il Dynamite Diamond Ring.

AEW: Risultati AEW Dynamite “On 34th Street” 2025 *SPOILER* - Scopri con Spazio Wrestling, tutti i risultati di Dynamite "On 34th Street", show della AEW registrato la scorsa notte ... spaziowrestling.it