Aeroporto di Firenze | ritardi e voli cancellati per il vento Natale 2025 con disagi per centinaia di passeggeri
E' stato un Natale di forti disagi oggi, 25 dicembre 2025, all'aeroporto di Firenze. I voli in partenza hanno subito ritardi e cancellazioni a causa delle condizioni meteo, in particolare il vento che soffiava da nord est che ha impedito i decolli L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Natale in aeroporto: Firenze, ritardi e voli cancellati per il vento. "Disagi per 700 passeggeri"
Forte vento, ritardi e voli cancellati all'aeroporto di Firenze
Natale in aeroporto: Firenze, ritardi e voli cancellati per il vento. "Disagi per 700 passeggeri" - I passeggeri di sette voli, centinaia e centinaia di persone, hanno affollato gli spazi dell'aeroporto in attesa di sapere il proprio desti
Ritardi e voli cancellati per il vento all'aeroporto di Firenze - Forti disagi questa mattina all'aeroporto di Firenze con voli in partenza che hanno subito ritardi o anche cancellazioni a causa delle condizioni meteo, in particolare il vento che soffiava da nord es
Vento sulla pista, voli in ritardo a Peretola - L'assistenza a terra: "Centinaia di persone bloccate nello scalo, gli spazi vanno adeguati"
