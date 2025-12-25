E' stato un Natale di forti disagi oggi, 25 dicembre 2025, all'aeroporto di Firenze. I voli in partenza hanno subito ritardi e cancellazioni a causa delle condizioni meteo, in particolare il vento che soffiava da nord est che ha impedito i decolli L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Aeroporto di Firenze: ritardi e voli cancellati per il vento. Natale 2025 con disagi per centinaia di passeggeri

Leggi anche: Natale in aeroporto: Firenze, ritardi e voli cancellati per il vento. “Disagi per 700 passeggeri”

Leggi anche: Forte vento, ritardi e voli cancellati all'aeroporto di Firenze

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ancora uno sciopero: oggi tocca agli aerei. I voli a rischio e quelli garantiti; Voli cancellati e ritardi a causa della nebbia all'aeroporto d'Abruzzo: Visibilità sotto i 100 metri; Sciopero aerei il 17 dicembre: come chiedere il rimborso per voli cancellati o in ritardo; Disagi per la nebbia all'aeroporto d'Abruzzo, voli dirottati e ritardi.

Natale in aeroporto: Firenze, ritardi e voli cancellati per il vento. “Disagi per 700 passeggeri” - I passeggeri di sette voli, centinaia e centinaia di persone, hanno affollato gli spazi dell'aeroporto in attesa di sapere il proprio desti ... msn.com