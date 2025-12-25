Aeroporto di Capodichino disagi la vigilia di Natale | scale mobili rotte e ascensore guasto

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Disagi all'Aeroporto di Capodichino la vigilia di Natale per due scale mobili rotte e un ascensore fermo. Foa (Adv Unite): "Evitare disservizi sprattutto durante Feste di Natale". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Arco di Travertino, vigilia di Natale senz'acqua per un guasto: disagi per i residenti

Leggi anche: Scale mobili e un ascensore fuori uso alla nuova stazione Colosseo della linea C

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

aeroporto capodichino disagi vigiliaAeroporto di Capodichino, disagi la vigilia di Natale: scale mobili rotte e ascensore guasto - Disagi all’Aeroporto di Capodichino la vigilia di Natale per due scale mobili rotte e un ascensore fermo. fanpage.it

Aeroporto di Napoli-Capodichino, lavori rinviati a novembre 2026: chiuderà per meno di 30 giorni - Rinviati di oltre 10 mesi rispetto alla data iniziale che prevedeva di tenerli a gennaio. fanpage.it

aeroporto capodichino disagi vigiliaSupercoppa, disagi a Capodichino per il rientro dei tifosi in transito per Milano. Lega: “Rimborsi” - Bloccati in aeroporto dalla polizia di frontiera per ore a causa di problemi alla documentazione di volo. msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.