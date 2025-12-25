Adzic pubblica la FOTO dalla cena di Natale e scrive ai tifosi | l’augurio del gioiellino della Juventus fa felici i fans

Adzic, centrocampista della Juve, ha scritto un messaggio di auguri ai tifosi bianconeri dopo la cena di Natale. Nel flusso di auguri che sta invadendo i social network dei calciatori della Juventus in questa Vigilia di Natale, non mancano i volti della “meglio gioventù”. Se i senatori come Perin e Rugani hanno celebrato la compattezza dello spogliatoio, anche Vasilije Adzic ha voluto ritagliarsi il suo spazio, confermando di sentirsi ormai parte integrante del mondo bianconero. Il talentuoso centrocampista montenegrino, arrivato a Torino con l’etichetta di predestinato e di uno dei migliori prospetti classe 2006 del panorama europeo, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae durante la tradizionale cena di Natale del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

