Adottiamo il diritto allo studio | la musica diventa solidarietà il 6 gennaio al teatro don bosco di Catania
Il mezzosoprano Sabrina Messina, il tenore Antonio Costa, il coro Gospel “Padre Gabriele Maria Allegra” e i giovanissimi Pop Lirici. Sono artisti di grande livello quelli che si esibiranno in occasione dello spettacolo di beneficenza del 6 gennaio 2026, alle ore 17.30, al Teatro Don Bosco di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
