Adeyemi Juventus decisione a sorpresa del Borussia Dortmund! Ormai non ci sono più dubbi su quello che succederà a gennaio

Adeyemi Juventus, la decisione del Borussia Dortmund in vista di gennaio! Ecco cosa succederà nel mercato di riparazione per il tedesco. Il mercato di gennaio si prepara ad accogliere uno dei protagonisti più attesi e costosi del panorama internazionale. Dalla Germania rimbalza una notizia che ha il sapore della sentenza definitiva: l’avventura di Karim Adeyemi con la maglia del Borussia Dortmund è giunta ai titoli di coda. Secondo quanto riportato con insistenza dalla stampa tedesca nelle ultime ore, il club della Ruhr avrebbe deciso di non opporsi alla cessione del suo gioiello già nella finestra invernale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

