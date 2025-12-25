Il servizio postale danese interromperà la consegna delle lettere dopo 401 anni. A Copenaghen non si potranno più imbucare le letterine destinate a Babbo Natale perché PostNord ha deciso di fermare il servizio il 30 dicembre prossimo. Nessuno consegnerà più missive e raccomandate. Il crescente utilizzo della posta elettronica per comunicare ha cancellato quella "ordinaria". E la Danimarca è uno dei paesi più digitalizzati in Europa. Il servizio postale pubblico si occupa della consegna delle lettere nel Paese scandinavo dal 1624. Ma negli ultimi 25 anni, lo scambio di missive è crollato. Del 90%, addirittura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Addio alle lettere a Babbo Natale. Dopo 401 anni la posta si ferma

