Roma, 25 dic. - (Adnkronos) - Addio all'ingegnere Paolo Bontempi, figura simbolo della storica azienda Bontempi, marchio che ha fatto entrare la musica nelle case di intere generazioni di bambini e ragazzi. Negli anni '70 le sue pianole e i suoi organi colorati erano immancabili sotto l'albero di Natale, diventando il primo contatto con il mondo delle note per migliaia di piccoli musicisti. E' morto all'età di 93 anni a Montelupone, in provincia di Macerata, dove viveva, e la notizia della scomparsa è stata diffusa ad esequie avvenute, in forma strettamente privata. Per sua volontà è stato tumulato nel cimitero di Recanati (Macerata). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Addio a Paolo Bontempi, inventò la tastiera e portò la musica nelle case di tutti

Leggi anche: Morto Paolo Bontempi, l’imprenditore che inventò la tastierina e portò la musica nelle mani dei bambini

Leggi anche: Lutto per l’Italia, dolore per moltissimi: addio a Paolo Bontempi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Addio all’ingegnere Paolo Bontempi, il re di strumenti e giochi musicali - facebook.com facebook

#addio a #paolo bontempi: era riuscito a trasformare in grande azienda una piccola bottega x.com