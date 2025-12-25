Abruzzo al primo posto in Italia per l' utilizzo di sigarette elettroniche
L'Abruzzo è al primo posto in Italia per la prevalenza di utilizzatori di sigarette elettroniche. Il dato, riportato dall'Ansa, emerge dalla 22a edizione del Rapporto Osservasalute, pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute come bene comune, che ha sede presso l'Università Cattolica di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
