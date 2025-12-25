Abruzzese trovata senza vita nel lago ad Aosta | sarebbe scivolata sul ghiaccio
Il corpo di una giovane donna di 32 anni originaria dell'Aquila è stato recuperato in un lago di località Pilaz a Champoluc, in Valle d'Aosta.Secondo quanto riferisce l'Ansa, il recupero risale al 23 dicembre anche se la notizia è trapelata successivamente. A quanto si è appreso la donna lavorava. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Trovata senza vita in un lago in Valle d'Aosta: la vittima è una 32enne abruzzese - L'ipotesi, al momento, è che possa essere scivolata sul ghiaccio in modo accidentale, ma è ancora tutto da accertare ... ilpescara.it
Trentaduenne abruzzese trovata senza vita in un lago vicino Aosta - Il corpo di una donna di 32 anni, originaria dell'Aquila, è stato recuperato il 23 dicembre in un lago ... abruzzolive.it
Champoluc, 32enne trovata senza vita in un laghetto - Una donna abruzzese è stata trovata senza vita in un laghetto di Champoluc, in località Pilaz. aostaoggi.it
