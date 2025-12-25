Abruzzese trovata senza vita nel lago ad Aosta | sarebbe scivolata sul ghiaccio

Il corpo di una giovane donna di 32 anni originaria dell'Aquila è stato recuperato in un lago di località Pilaz a Champoluc, in Valle d'Aosta.Secondo quanto riferisce l'Ansa, il recupero risale al 23 dicembre anche se la notizia è trapelata successivamente. A quanto si è appreso la donna lavorava. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Esce e sparisce nel nulla, 32enne trovata morta nel lago in Valle d'Aosta: scivolata per il ghiaccio

