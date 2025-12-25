Forse un insopportabile fastidio della banalità può convincere a contemplare la gloria dell’Unigenito. La banalità, infatti, è come una nebbia che avvolge e scolorisce la vita. La banalità è fatta di parole vecchie, stanche, grigie che invadono i discorsi con luoghi comuni, con ripetizioni fastidiose. Quando si trovano insopportabili i discorsi della banalità, forse si può imparare il silenzio. E nel silenzio la Parola si fa carne, la verità si rivela come luce, la vita risplende come vocazione a diventare figli di Dio. La banalità è fatta di desideri piccoli, capricci infantili che sopravvivono, spesso anche negli adulti, per tutta la vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Abbiamo contemplato la sua gloria

Leggi anche: Benvenuta gloria il volto di canale 5 celebra la nascita della sua secondogenita

Leggi anche: Gli Hardy Boyz puntano alla gloria: “Abbiamo bisogno dei titoli NXT”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il Natale del Salvatore; L’UNDICI FEBBRAIO, AL SANTUARIO DELLO SCOGLIO, IL GIUBILEO DIOCESANO DEL MALATO E DEL MONDO DELLA SANITA’.

Commento al Vangelo del giorno di NATALE - ITALIANO

#PodcastRVS Appuntamento con Dio. Giovanni 1:14 “E la Parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, come gloria dell’unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità”. Dio ha scelto di abitare tra noi… - facebook.com facebook