Un ordinario controllo del territorio nel Capoluogo ciociaro si è trasformato in un rocambolesco inseguimento conclusosi con il sequestro di un ingente quantitativo di droga.La fuga disperataTutto ha avuto inizio nelle prime ore della notte, quando una pattuglia della Squadra Volanti della. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Abbandona l'auto e scappa nei campi. A bordo un carico di eroina

Leggi anche: Passa con l'auto e abbandona i rifiuti a bordo strada: pizzicato dalle telecamere

Leggi anche: Passa con l'auto e abbandona i rifiuti a bordo strada: pizzicato dalle telecamere

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Abbandona l'auto e scappa nei campi. A bordo un carico di eroina; ? Si schianta contro una casa, abbandona il suv distrutto e fugge a piedi.

Stefano Bruzzesi travolto e ucciso mentre va al lavoro in motorino. Il pirata abbandona l'auto sulla Pontina e scappa in taxi - Stava andando al lavoro in sella a un motorino elettrico quando è stato travolto e ucciso da un'auto, una Lancia Y, sulla Pontina, all'altezza di Mostacciano. leggo.it

Stefano Bruzzesi investito e ucciso a Roma, il pirata abbandona l'auto e scappa a piedi sulla Pontina - Prima lo schianto mortale contro una moto poi il testa coda dell’auto e infine la fuga dell’automobilista a piedi: è caccia al pirata della strada. ilmessaggero.it

Fuga sulla Statale 42, abbandona l’auto e scappa nei boschi: arrestato 21enne con 200 grammi di cocaina - Durante un servizio di controllo del territorio, gli Agenti del Corpo di Polizia Locale del Lago d’Endine e della Val Borlezza hanno intimato l’alt a una Citroën C1 lungo la Statale 42. ecodibergamo.it

Fugge dalla Polizia di Stato e abbandona l’auto. In automobile con sostanza stupefacente - facebook.com facebook

Abbandona l’auto e poi sparisce: trovato morto a 46 anni nel canale #Perugia x.com