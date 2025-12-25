A Venezia boom di turisti a Natale
Venezia si conferma una delle mete preferite per trascorrere il Natale sia per gli italiani sia per gli stranieri, al terzo posto in Italia per numero di arrivi all’aeroporto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: A Bergamo è boom di turisti anche a Natale: il traino degli stranieri
Leggi anche: Boom di turisti a Natale: con 4 milioni di arrivi dall’estero, l’Italia è la seconda meta preferita
Turismo a Roma, che boom nel 2025: introiti da monumenti e musei fino a 200 milioni; Turismo record: Roma regina, Francia superata. Boom 2025, la Capitale stacca Milano e Venezia; Napoli, è boom di turisti: un milione di presenze per il Natale in città; Natale e Capodanno, le mete più cercate dai turisti: Cortina è la più cliccata, boom per i luoghi tranquilli e lontani dal caos.
Natale, boom di turisti stranieri in Italia - L’Italia si conferma tra le mete più amate dai viaggiatori stranieri per le festività natalizie, attirando visitatori da ogni parte ... italpress.com
Boom di turisti a Natale: con 4 milioni di arrivi dall’estero, l’Italia è la seconda meta preferita - Turismo in forte crescita per le feste natalizie: i viaggiatori dall’estero garantiranno 3,5 miliardi di impatto economico. panorama.it
Boom di stranieri tra Natale e Capodanno - Secondo le ultime stime Enit risultano già prenotati 4 milioni di turisti aeroportuali stranieri tra dicembre e gennaio, ... msn.com
TOP 10 dei posti più belli del 2025 | I nostri viaggi nerd
[BOOM Assunzioni Poste Italiane] Lavoro per Postini in Lazio, Veneto, Calabria, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Umbria, Abruzzo, Puglia, Sardegna, Toscana, Liguria, Campania, Emilia Romagna, Basilicata, Marche, Molise, e - facebook.com facebook
Movida, boom di cause dopo la sentenza pilota su Porta Venezia. Giro di vite sulle regole milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.