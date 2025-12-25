a venezia boom di turisti a natale

Venezia si conferma una delle mete preferite per trascorrere il Natale sia per gli italiani sia per gli stranieri, al terzo posto in Italia per numero di arrivi all’aeroporto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

