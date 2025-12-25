A Venezia boom di turisti a Natale

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venezia si conferma una delle mete preferite per trascorrere il Natale sia per gli italiani sia per gli stranieri, al terzo posto in Italia per numero di arrivi all’aeroporto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

a venezia boom di turisti a natale

© Tgcom24.mediaset.it - A Venezia"boom di turisti a Natale

Leggi anche: A Bergamo è boom di turisti anche a Natale: il traino degli stranieri

Leggi anche: Boom di turisti a Natale: con 4 milioni di arrivi dall’estero, l’Italia è la seconda meta preferita

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Turismo a Roma, che boom nel 2025: introiti da monumenti e musei fino a 200 milioni; Turismo record: Roma regina, Francia superata. Boom 2025, la Capitale stacca Milano e Venezia; Napoli, è boom di turisti: un milione di presenze per il Natale in città; Natale e Capodanno, le mete più cercate dai turisti: Cortina è la più cliccata, boom per i luoghi tranquilli e lontani dal caos.

Natale, boom di turisti stranieri in Italia - L’Italia si conferma tra le mete più amate dai viaggiatori stranieri per le festività natalizie, attirando visitatori da ogni parte ... italpress.com

Boom di turisti a Natale: con 4 milioni di arrivi dall’estero, l’Italia è la seconda meta preferita - Turismo in forte crescita per le feste natalizie: i viaggiatori dall’estero garantiranno 3,5 miliardi di impatto economico. panorama.it

venezia boom turisti nataleBoom di stranieri tra Natale e Capodanno - Secondo le ultime stime Enit risultano già prenotati 4 milioni di turisti aeroportuali stranieri tra dicembre e gennaio, ... msn.com

TOP 10 dei posti più belli del 2025 | I nostri viaggi nerd

Video TOP 10 dei posti più belli del 2025 | I nostri viaggi nerd

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.