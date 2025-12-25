A Venezia boom di turisti a Natale

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venezia si conferma una delle mete preferite per trascorrere il Natale sia per gli italiani sia per gli stranieri, al terzo posto in Italia per numero di arrivi all'aeroporto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

a venezia boom di turisti a natale

© Tgcom24.mediaset.it - A Venezia boom di turisti a Natale

Leggi anche: A Venezia"boom di turisti a Natale

Leggi anche: A Bergamo è boom di turisti anche a Natale: il traino degli stranieri

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Turismo a Roma, che boom nel 2025: introiti da monumenti e musei fino a 200 milioni; Turismo record: Roma regina, Francia superata. Boom 2025, la Capitale stacca Milano e Venezia; Napoli, è boom di turisti: un milione di presenze per il Natale in città; Natale e Capodanno, le mete più cercate dai turisti: Cortina è la più cliccata, boom per i luoghi tranquilli e lontani dal caos.

Venezia. It’s Christmas Time! : un Natale di eventi per tutti - It’s Christmas Time”, promosso dal Comune di Venezia con Vela spa, che accompagnerà cittadini e turisti fino alla fin ... live.comune.venezia.it

Natale d'oro per il turismo italiano: ecco perché vale 7 miliardi - Il periodo compreso tra Natale e la Befana si conferma una delle stagioni più redditizie per il settore. tgcom24.mediaset.it

Boom di turisti a Natale: con 4 milioni di arrivi dall’estero, l’Italia è la seconda meta preferita - Turismo in forte crescita per le feste natalizie: i viaggiatori dall’estero garantiranno 3,5 miliardi di impatto economico. panorama.it

TOP 10 dei posti più belli del 2025 | I nostri viaggi nerd

Video TOP 10 dei posti più belli del 2025 | I nostri viaggi nerd

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.