a venezia boom di turisti a natale

Venezia si conferma una delle mete preferite per trascorrere il Natale sia per gli italiani sia per gli stranieri, al terzo posto in Italia per numero di arrivi all'aeroporto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Venezia. It’s Christmas Time! : un Natale di eventi per tutti - It’s Christmas Time”, promosso dal Comune di Venezia con Vela spa, che accompagnerà cittadini e turisti fino alla fin ... live.comune.venezia.it

Natale d'oro per il turismo italiano: ecco perché vale 7 miliardi - Il periodo compreso tra Natale e la Befana si conferma una delle stagioni più redditizie per il settore. tgcom24.mediaset.it

Boom di turisti a Natale: con 4 milioni di arrivi dall’estero, l’Italia è la seconda meta preferita - Turismo in forte crescita per le feste natalizie: i viaggiatori dall’estero garantiranno 3,5 miliardi di impatto economico. panorama.it

