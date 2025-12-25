A Trastevere il pranzo di Natale di S Egidio con i poveri e gli ultimi
È una tradizione che dura dal 1982. Ogni Natale, la Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma apre le porte per il pranzo per i poveri, organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio. Quest'anno gli ospiti sono 300. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Dalla Basilica di Santa Maria in Trastevere, il pranzo di Natale della Comunità di Sant’Egidio. Senza fissa dimora, anziani, rifugiati riuniti intorno a una tavola che unisce tutti, senza escludere nessuno. Ancora Buon Natale a tutti! - facebook.com facebook
A Trastevere il pranzo di Natale di Sant'Egidio con i poveri e gli ultimi. Ma non solo a Roma: 80mila persone hanno partecipato in un centinaio di città in Italia e 250mila in una settantina di paesi del mondo LE FOTO #ANSA x.com
