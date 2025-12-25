A te e famiglia | gli auguri di Giorgia Meloni Dal Quirinale il video della bambina che saluta il Corazziere

Con alcune brevi clip, come ogni anno, il Quirinale rivolge dai suoi account social gli auguri di buon Natale agli italiani. La maxi stella – tradizionale simbolo del Natale, ma anche della Repubblica – che spicca, illuminata, nel piazzale d'onore dominato dal Torrino con le bandiere. La bambina che saluta il Corazziere, che a sua volta rompe per un attimo la consegna dell'immobilita' e ricambia il gesto. I dettagli del Presepe. La zoomata sul maestoso albero di Natale alla Vetrata, con tanto di pallina personalizzata con le insegne della Presidenza della Repubblica. "Buon Natale", è invece il messaggio di auguri della premier Giorgia Meloni che nell'immagine postata sui social appare sorridente davanti all'albero addobbato e con indosso un maglione rosso con la scritta 'Anche a te e famiglia'.

