A te e famiglia | gli auguri di Giorgia Meloni Dal Quirinale il video della bambina che saluta il Corazziere

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con alcune brevi clip, c ome ogni anno, il Quirinale rivolge dai suoi account social gli auguri di buon Natale agli italiani. La maxi stella – tradizionale simbolo del Natale, ma anche della Repubblica – che spicca, illuminata, nel piazzale d’onore dominato dal Torrino con le bandiere. La bambina che saluta il Corazziere, che a sua volta rompe per un attimo la consegna dell’immobilita’ e ricambia il gesto. I dettagli del Presepe. La zoomata sul maestoso albero di Natale alla Vetrata, con tanto di pallina personalizzata con le insegne della Presidenza della Repubblica. “B uon Natale”, è invece il messaggio di auguri della premier Giorgia Meloni c he nell’immagine postata sui social appare sorridente davanti all’albero addobbato e con indosso un maglione rosso con la scritta ‘Anche a te e famiglia’. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

