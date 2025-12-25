Imballaggi in polistirolo, carta e nastri colorati, biglietti d’auguri, involucri in cartone e plastica: il Natale ogni anno porta con sé anche tanti rifiuti da smaltire. Per tutelare l’ambiente e rendere le feste di fine anno più “green” e sostenibili, è bene sapere dove conferire correttamente. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - A Natale si producono più scarti e rifiuti: Hera ricorda le regole per differenziare bene

Leggi anche: Plastica, differenziare bene è ancora un problema. Hera rilancia la sensibilizzazione

Leggi anche: Plastica, differenziare bene è ancora un problema. Hera rilancia la sensibilizzazione

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

"Bacche di #Natale" L'#Ardisia e la #Gaultheria sono due piante ornamentali che si distinguono per le particolari bacche rosse o rosa o bianche che producono nel periodo invernale che ne fanno una decorazione ideale anche per le feste natalizie. Vieni - facebook.com facebook

IL NATALE NELLA BASILICATA CHE PRODUCE, ASSESSORE REGIONALE LATRONICO VISITA COOP ARPOR DEL GRUPPO OROGEL x.com