Sorpresa "reale" nella notte di Natale in Inghilterra: la principessa Kate e la figlia Charlotte hanno suonato insieme un brano per pianoforte durante il tradizionale concerto di canti natalizi organizzato dalla moglie del principe William e trasmesso in televisione. Il duetto, che non era stato eseguito durante la registrazione del concerto a inizio dicembre, è stato inserito all'inizio della trasmissione su Itv,l successivamente. Una sorpresa, a quanto pare, gradita dai sudditi di Sua Maestà. La principessa del Galles e la figlia di 10 anni hanno eseguito un estratto da un brano del compositore scozzese Erland Cooper in un momento di evidente complicità tra le due. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - A Natale la principessa Kate duetta con la figlia Charlotte al piano

Leggi anche: La principessa Catherine di Galles rende omaggio alla figlia, la principessa Charlotte, con gli orecchini di diamanti indossati il giorno del suo battesimo

Leggi anche: Kate Middleton, che con i capelli lisci ricorda la piccola Charlotte. Tale madre, tale figlia (anche sul piano hair)?

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Kate Middleton e la principessa Charlotte incantano al pianoforte: il magico duetto di Natale; La sorpresa di Natale di Kate Middleton: il significato del duetto al pianoforte con Charlotte; Kate Middleton, il duetto a sorpresa con la figlia Charlotte al concerto di Natale: l'esibizione insieme al pianoforte e la lettera...; Principessa Charlotte, performance al pianoforte di Kate Middleton, duetto di Natale.

A Natale la principessa Kate duetta con la figlia Charlotte al piano - Sorpresa "reale" nella notte di Natale in Inghilterra: la principessa Kate e la figlia Charlotte hanno suonato insieme un brano per ... iltempo.it