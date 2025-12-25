A Nardò il nuovo edificio di un istituto superiore intitolato a Sergio Ramelli militante del fronte della Gioventù E’ polemica

È una scuola superiore il fulcro della decisione approvata ieri dalla Giunta comunale di Nardò, guidata dal sindaco Pippi Mellone, commissario della Lega per la provincia di Lecce. Con una delibera ufficiale, l’amministrazione ha disposto l’ intitolazione del nuovo edificio scolastico di piazza Giulio Pastore alla memoria di Sergio Ramelli, studente e militante del Fronte della Gioventù, ucciso nel 1975 all’età di 18 anni da un commando di Avanguardia Operaia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

