A Milano riciclare il regalo non è più un tabù

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riciclare i regali di Natale, o "regifting", è una pratica sostenibile e sempre più accettata, che trasforma gli oggetti indesiderati in doni utili per altri, evitando sprechi e accumulo. Ecco cosa ne pensano i milanesi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

