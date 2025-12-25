. A che ora inizia la Benedizione Urbi et Orbi di Natale 2025? Appuntamento su Rai 1 e Tv2000 per oggi – 25 dicembre 2025 – alle ore 12. Collegamento con Piazza San Pietro già qualche minuto prima. Papa Leone leggerà il suo messaggio di auguri natalizio, ripercorrendo anche quelle zone di guerra e che vivono momenti di grande difficoltà, in particolare ovviamente l’Ucraina e il Medio Oriente. Dopo darà appunto la benedizione Urbi et Orbi, cioè alla citta e al mondo. Appuntamento dunque da Piazza San Pietro, dalla loggia delle Benedizioni, alle ore 12 di oggi, 25 dicembre 2025 (Natale). 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - A che ora inizia la Benedizione Urbi et Orbi: l’orario con Papa Leone XIV per Natale 2025

Leggi anche: A che ora inizia la Messa di Natale 2025 con Papa Leone XIV: l’orario d’inizio

Leggi anche: Natale a San Pietro con Papa Leone XIV: orari e dove vedere in tv e streaming Messe, Urbi et Orbi e chiusura del Giubileo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Natale del Signore – Benedizione «Urbi et Orbi»; Il primo “Natale della pace” di Leone XIV; Gli auguri di Papa Leone XIV - Il Natale del Signore è il Natale della Pace; Natale a San Pietro con Papa Leone XIV: orari e dove vedere in tv e streaming Messe, Urbi et Orbi e chiusura del Giubileo.

Santa Messa Natale 2025, diretta video Rai 1 e Canale 5/ Papa Leone XIV con Benedizione Urbi et Orbi: cos’è - Santa Messa di Natale 2025 con Papa Leone XIV: diretta video Rai 1 e Canale 5 della Benedizione Urbi et Orbi. ilsussidiario.net