A che ora inizia la Benedizione Urbi et Orbi | l’orario con Papa Leone XIV per Natale 2025
. A che ora inizia la Benedizione Urbi et Orbi di Natale 2025? Appuntamento su Rai 1 e Tv2000 per oggi – 25 dicembre 2025 – alle ore 12. Collegamento con Piazza San Pietro già qualche minuto prima. Papa Leone leggerà il suo messaggio di auguri natalizio, ripercorrendo anche quelle zone di guerra e che vivono momenti di grande difficoltà, in particolare ovviamente l’Ucraina e il Medio Oriente. Dopo darà appunto la benedizione Urbi et Orbi, cioè alla citta e al mondo. Appuntamento dunque da Piazza San Pietro, dalla loggia delle Benedizioni, alle ore 12 di oggi, 25 dicembre 2025 (Natale). 🔗 Leggi su Tpi.it
