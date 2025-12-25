A Camporeale torna il presepe vivente | un viaggio tra spiritualità cultura e tradizione
Sarà inaugurato il 26 dicembre, alle 17.00, il Presepe Vivente di Camporeale, un viaggio nella tradizione e nella memoria, per riscoprire antichi sapori e i mestieri di un tempo, giunto alla terza edizione. Anche quest'anno l'iniziativa sarà accompagnata da grande partecipazione e forte emozione.
