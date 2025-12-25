720 pasti stellati per le famiglie la grande iniziativa di solidarietà si rinnova in Versilia
Un pranzo di Natale ‘stellato’ è stato garantito anche quest’anno dal Gruppo Nesti, proprietario del Grand hotel Principe di Piemonte - struttura 5 stelle lusso di Viareggio - alle famiglie in difficoltà della Versilia. Per la settima edizione dell'iniziativa sono stati preparati 720 pacchi confezionati dall’executive chef due stelle Michelin, Giuseppe Mancino e da parte della sua brigata. I numeri purtroppo evidenziano una crescente difficoltà: lo scorso anno infatti i pacchi sono stati 650 e quando l’iniziativa di solidarietà e’ partita se ne contavano 400: i residenti di Viareggio rappresentano la metà dei beneficiari con oltre 450 consegne assieme a Camaiore, seguiti dai 200 di Pietrasanta e i quasi 100 di Forte dei Marmi e Alta Versilia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
