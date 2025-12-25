26 Dicembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 26 dicembre è il 360º giorno del calendario gregoriano. Mancano 5 giorni alla fine dell’anno.Proverbio del giorno: Natale al sole, Pasqua al tizzone.Santo del giorno: Santo StefanoEtimologia: Stefano deriva dal greco Stéphanos e significa “corona”, simbolo di gloria e vittoria. Oroscopo del 26. 🔗 Leggi su Veronasera.it

