Firenze, 25 dicembre 2025 – Fu San Francesco d’Assisi ad inventare il presepe. Desiderava vedere, e far vedere a tutti con i propri occhi, “l’umiltà dell’incarnazione”. Così mise in scena un presepe vivente, il primo della storia, in un piccolo villaggio di nome Greccio. Tuttavia tra gli 11 elementi mancavano proprio Giuseppe e Maria: Francesco non intendeva “dare spettacolo” della nascita di Gesù. Nella grotta c’erano solo un bue, un asinello e del fieno che, prodigiosamente, finita la rappresentazione, si rivelò miracoloso. Usato per sfamare gli animali, i fattori si accorsero che gli animali malati che ne mangiavano, miracolosamente, guarivano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 25 dicembre, il presepe di Greccio: sapete che San Francesco aveva un fratello?

Leggi anche: Il miracolo del presepe di Greccio

Leggi anche: Il miracolo del presepe di Greccio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Presepi a Roma: tra chiese, piazze e borghi quali da visitare nel Natale 2025; ‘Nel presepe la tenerezza di Dio’, documentario di dedicato alla tradizione del presepe; Rieti, gli appuntamenti di Natale in città e in tutto il Reatino; Natale in provincia di Rieti: gli appuntamenti dal 24 al 28 dicembre. Qui tutti gli eventi.

25 dicembre, il presepe di Greccio: sapete che San Francesco aveva un fratello? - Si chiamava Angelo, era più piccolo di 2 o 3 anni, rese il Santo zio di due nipoti e fece qualcosa di decisivo per Assisi ... lanazione.it