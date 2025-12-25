25 dicembre il presepe di Greccio | sapete che San Francesco aveva un fratello?
Firenze, 25 dicembre 2025 – Fu San Francesco d’Assisi ad inventare il presepe. Desiderava vedere, e far vedere a tutti con i propri occhi, “l’umiltà dell’incarnazione”. Così mise in scena un presepe vivente, il primo della storia, in un piccolo villaggio di nome Greccio. Tuttavia tra gli 11 elementi mancavano proprio Giuseppe e Maria: Francesco non intendeva “dare spettacolo” della nascita di Gesù. Nella grotta c’erano solo un bue, un asinello e del fieno che, prodigiosamente, finita la rappresentazione, si rivelò miracoloso. Usato per sfamare gli animali, i fattori si accorsero che gli animali malati che ne mangiavano, miracolosamente, guarivano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Il miracolo del presepe di Greccio
Leggi anche: Il miracolo del presepe di Greccio
Presepi a Roma: tra chiese, piazze e borghi quali da visitare nel Natale 2025; ‘Nel presepe la tenerezza di Dio’, documentario di dedicato alla tradizione del presepe; Rieti, gli appuntamenti di Natale in città e in tutto il Reatino; Natale in provincia di Rieti: gli appuntamenti dal 24 al 28 dicembre. Qui tutti gli eventi.
25 dicembre, il presepe di Greccio: sapete che San Francesco aveva un fratello? - Si chiamava Angelo, era più piccolo di 2 o 3 anni, rese il Santo zio di due nipoti e fece qualcosa di decisivo per Assisi ... lanazione.it
Il presepe di Greccio, un gesto politico e spirituale dirompente - Era l’anno 1223 quando Francesco d’Assisi, il “Poverello”, ebbe il desiderio di far rivivere la nascita di Gesù non solo con le parole, ma con immagini concrete, tangibili. lagone.it
Rieti, gli appuntamenti di Natale in città e in tutto il Reatino - A Greccio, avviate le rappresentazioni del presepe vivente, che proseguirà fino al 6 gennaio. ilmessaggero.it
Presepe Vivente a Castel del Piano Domenica 28 dicembre 2025 Dalle ore 21.00 Centro storico – ingresso da Piazza Madonna Torna la suggestiva rievocazione storica del Presepe Vivente, lungo le vie del centro storico di Castel del Piano. Un percorso - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.