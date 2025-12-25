25 cose belle del cinema e della tv del 2025 che ci portiamo nell' anno nuovo
Venticinque cose. Venticinque momenti. Venticinque emozioni. Venticinque tappe del 2025 che mi hanno accompagnata dentro un anno fatto di trucchi di magia e pantaloni in latex, di personaggi reali dai nomi che sembrano finti e personaggi finti i cui nomi sono troppo belli che vorresti usarli nel mondo reale. Di produttori sull’orlo di una crisi di nervi, di vampiri che danzano su ballate irlandesi e di libri che sono dei classici, ma si scoprono quando diventano cinema. Venticinque punti che mi hanno arricchita, incuriosita, divertita e che da me sono stati amati del 2025. . 🔗 Leggi su Gqitalia.it
