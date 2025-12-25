10 cose che forse non si sanno sul natale

Il Natale è oggi una delle feste più celebrate al mondo, ma la sua storia è il risultato di stratificazioni religiose, culturali e simboliche che attraversano secoli e civiltà. Dietro l’ albero addobbato, le luci e i riti cristiani, si nascondono significati più antichi, legati al ciclo della natura e al bisogno umano di celebrare la luce nel momento più buio dell’anno. Il 25 dicembre non è una data casuale. Nei Vangeli non è indicata la data di nascita di Gesù. Il 25 dicembre venne scelto nei primi secoli del Cristianesimo, in coincidenza con feste pagane già esistenti, come il Dies Natalis Solis Invicti, la celebrazione romana del Sole Invitto, che segnava simbolicamente il ritorno della luce dopo il solstizio d’inverno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

