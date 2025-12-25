1.200 euro per ogni nascita permessi per i figli con BES e DSA agevolazioni per l’inserimento al nido Intesa San Paolo rinnova il contratto all’insegna della genitorialità

La genitorialità diventa uno dei pilastri del nuovo sistema di welfare di Intesa Sanpaolo, definito alla vigilia della presentazione del Piano di Impresa 2026-2029 e formalizzato con la firma del nuovo contratto di secondo livello con i sindacati, valido dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029.

