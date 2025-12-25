1.200 euro per ogni nascita permessi per i figli con BES e DSA agevolazioni per l’inserimento al nido Intesa San Paolo rinnova il contratto all’insegna della genitorialità
La genitorialità diventa uno dei pilastri del nuovo sistema di welfare di Intesa Sanpaolo, definito alla vigilia della presentazione del Piano di Impresa 2026-2029 e formalizzato con la firma del nuovo contratto di secondo livello con i sindacati, valido dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029.
Intesa Sanpaolo, bonus figli da 1200 euro, buoni pasto e previdenza: firmato il nuovo contratto di secondo livello; Iniziativa ’Bonus nasco e cresco a Monte Urano’. Stanziati 12mila euro; Sociale, pubblicato il bando del Bonus mamma e bebè: tutte le info utili.
Intesa Sanpaolo, bonus figli da 1200 euro, buoni pasto e previdenza: firmato il nuovo contratto di secondo livello - Tra i punti principali dell'intesa, che interessa i 70mila lavoratori del gruppo, la previdenza complementare con l'aumento della quota base al 4,5%, l'ampliamento dei permessi retribuiti, il buono pa ... msn.com
Un nuovo Bonus Nascita da 1.100 euro erogati subito: di cosa si tratta e a chi spetta - La nuova misura mira a dare un sostegno concreto alle famiglie ma anche a educare a pensare al futuro del bambino. diregiovani.it
