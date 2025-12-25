007 First Light rinviato | nuova data ufficiale e motivazioni del posticipo

IO Interactive ha annunciato ufficialmente il rinvio di 007 First Light, il nuovo videogioco dedicato a James Bond. Inizialmente previsto per il 27 marzo 2026, il titolo arriverà ora il 27 maggio 2026. Il gioco sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 e PC tramite Steam ed Epic Games Store. Le ragioni del rinvio spiegate dallo studio. Secondo quanto comunicato dal team di sviluppo, la decisione di posticipare l’uscita di circa due mesi è stata presa per garantire un livello qualitativo elevato sin dal lancio. IO Interactive ha definito 007 First Light come il progetto più ambizioso mai affrontato dallo studio, un titolo pensato per rappresentare in modo completo e fedele l’immaginario classico dell’agente segreto più famoso del mondo. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

