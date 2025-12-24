Zootropolis | trama cast e streaming del film Disney su Rai 2

. Questa sera, 24 dicembre 2025 (Vigilia di Natale), dalle 21.20 su Rai 2 va in onda il film Zootropolis, pellicola Disney di animazione del 2016 diretta da Byron Howard e Rich Moore che ha vinto l’Oscar nel 2017. Ma qual è la trama, con il cast, il trailer e dove vedere in streaming Zootropolis? Ecco tutto quello che c’è da sapere. Trama. Zootropolis è una modernissima città dove convivono pacificamente animali di ogni dimensione. La protagonista, la coniglietta Judy Hopps, è una poliziotta di campagna che sogna di diventare Ufficiale di Polizia della città, ma arrivata nella grande metropoli Judy e la sua gentilezza si dovranno imbattere già nelle prime difficoltà. 🔗 Leggi su Tpi.it

