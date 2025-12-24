Zirkzee è un innesto pesante | Gasperini pronto ad alzare l’asticella

La Roma fin qui sta disputando un buonissimo campionato. Tanta continuità in termini di prestazioni che, però, nell’ultimo periodo sono state caratterizzate da alcuni passi falsi, soprattutto contro le big. Le sconfitte contro Napoli e Juventus ne sono la prova. Diverse, invece, le gare con Milan e Inter dove i giallorossi meritavano sicuramente di più. Resta il fatto che il più grande limite della compagine capitolina è l’attacco. Proprio per questo motivo, la Roma si sta già muovendo per regalare a Gasperini un colpo immediato nel mercato di gennaio. Il nome più in voga sarebbe quello di Zirkzee, ma attenzione anche all’ipotesi Raspadori che starebbe prendendo sempre più piedi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

