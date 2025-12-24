Zelensky | Oggi risposta russa al piano di pace Possibile colloquio Putin-Usa

Piano Usa, Zelensky: “Aspettiamo oggi la risposta russa”. Manca l’accordo su Donetsk e centrale di Zaporizhzhia - Auto esplosa a Mosca nella stessa strada dove è stato ucciso il generale Sa ... msn.com

Ucraina, oggi la risposta di Mosca al piano di pace: dalle elezioni immediate a Kiev alle Zes. Zelensky: «Su Donetsk nessun accordo con gli Usa» - Secondo il presidente ucraino, sarebbe «irrealistico» condividere la gestione delle regioni orientali e di Zaporizhzhia con Usa e Russia. open.online

Ucraina-Russia, proseguono colloqui a Miami ma il Cremlino gela Zelensky: ultime news oggi x.com

Zelensky si trova a Varsavia oggi per una visita ufficiale, dove ha incontrato il Presidente polacco Karol Nawrocki. La visita è la prima ufficiale di Zelensky in Polonia da quando Nawrocki è entrato in carica ad agosto. Entrambi i leader hanno sottolineato l'unità - facebook.com facebook

