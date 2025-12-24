Zelensky | Oggi risposta russa al piano di pace Possibile colloquio Putin-Usa

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

zelensky oggi risposta russa al piano di pace possibile colloquio putin usa

© Ilfattoquotidiano.it - Zelensky: “Oggi risposta russa al piano di pace”. Possibile colloquio Putin-Usa

Leggi anche: Piano Usa, Zelensky: “Aspettiamo oggi la risposta russa”. Manca l’accordo su Donetsk e centrale di Zaporizhzhia

Leggi anche: Incontro Putin-Witkoff, Cremlino: "Ok a parte del piano di pace, ma no intesa su territori", oggi delegazione Usa da Zelensky

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Guerra Ucraina Russia, leader Ue: Forza multinazionale. Trump: Vicini alla pace; Zelensky: Mosca sta preparando un altro anno di guerra - Kiev: “Abbiamo ripreso il controllo di 16 km quadrati a Pokrovsk”; Ucraina, Zelensky “Importante che USA ottengano risposta dalla Russia”; Ucraina, Zelensky “Importante che USA ottengano risposta dalla Russia”.

zelensky oggi risposta russaZelensky: oggi attesa risposta russa - Il presidente ucraino ha detto che si aspetta per oggi la risposta russa sul piano di pace Usa. rainews.it

zelensky oggi risposta russaPiano Usa, Zelensky: “Aspettiamo oggi la risposta russa”. Manca l’accordo su Donetsk e centrale di Zaporizhzhia - Auto esplosa a Mosca nella stessa strada dove è stato ucciso il generale Sa ... msn.com

zelensky oggi risposta russaUcraina, oggi la risposta di Mosca al piano di pace: dalle elezioni immediate a Kiev alle Zes. Zelensky: «Su Donetsk nessun accordo con gli Usa» - Secondo il presidente ucraino, sarebbe «irrealistico» condividere la gestione delle regioni orientali e di Zaporizhzhia con Usa e Russia. open.online

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.