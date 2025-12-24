Zelensky | oggi attesa risposta russa

9.17 Il presidente ucraino ha detto che si aspetta per oggi la risposta russa sul piano di pace Usa. Secondo il presidente ucraino, non c'è accordo a lungo termine sulle questioni territoriali. "Non siamo pervenuti a un consenso con la parte americana sul Donetsk e su centrale di Zaporizhzhia", ha aggiunto, ribadendo la disponibilità ucraina a "incontrare gli Usa a livello apicale per abbordare le questioni sensibili". Insiste per incontro con Trump e Putin. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ucraina, Zelensky incontra i negoziatori Usa e Ue a Berlino: Pronto a rinunciare all'adesione alla Nato; Mosca: «No a una tregua di Natale, puntiamo alla pace». Zelensky: «Il Donbass non sarà russo».

Ucraina, Zelensky: "Piano pronto anche se imperfetto, molto vicini a risultato concreto" - Mosca: "Colloqui di Miami? Non sono una svolta" - Al termine dei negoziati a Miami con la delegazione Usa, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sembra essere - affaritaliani.it