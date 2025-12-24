Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiarito che non esiste ancora un consenso con gli Stati Uniti su due nodi centrali dell’ultimo piano di pace: i territori occupati, in particolare nella regione di Donetsk, e la gestione della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Parlando con i giornalisti, Zelensky ha spiegato che la bozza attualmente in discussione prevede una gestione congiunta dell’impianto nucleare da parte di Ucraina, Stati Uniti e Russia, ipotesi che Kiev considera problematica. «Non abbiamo raggiunto un consenso con la parte americana riguardo al territorio della regione di Donetsk e alla centrale nucleare di Zaporizhzhia», ha affermato, aggiungendo che l’Ucraina è pronta a un incontro a livello di leader con Washington per affrontare le questioni più delicate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Zelensky, Natale senza speranze in Ucraina: “Non c’è consenso con Usa”

Leggi anche: Ucraina, negoziati svizzeri Ue-Usa: le speranze di Zelensky, i commenti del tycoon

Leggi anche: Usa e Russia discutono un piano di pace per l’Ucraina senza Zelensky

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Vissani: «Menu di Natale, sì alla tradizione con capitone e lenticchie. La cena? Deve costare al massimo 90 euro».

ZELENSKY: A NATALE - Mentre si intensificano i raid russi che mirano a mettere in ginocchio la rete energetica ucraina in vista dell’inverno, Volodymyr Zelensky è tornato a parlare della proposta statunitense per un accor ... 9colonne.it