Zelensky Natale senza speranze in Ucraina | Non c’è consenso con Usa

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiarito che non esiste ancora un consenso con gli Stati Uniti su due nodi centrali dell’ultimo piano di pace: i territori occupati, in particolare nella regione di Donetsk, e la gestione della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Parlando con i giornalisti, Zelensky ha spiegato che la bozza attualmente in discussione prevede una gestione congiunta dell’impianto nucleare da parte di Ucraina, Stati Uniti e Russia, ipotesi che Kiev considera problematica. «Non abbiamo raggiunto un consenso con la parte americana riguardo al territorio della regione di Donetsk e alla centrale nucleare di Zaporizhzhia», ha affermato, aggiungendo che l’Ucraina è pronta a un incontro a livello di leader con Washington per affrontare le questioni più delicate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
