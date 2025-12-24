Zelensky la brutta notizia di Natale arriva ora | cosa succede

Da quasi tre anni la guerra in Ucraina continua a scandire l’agenda internazionale, trasformandosi da conflitto lampo in una crisi prolungata che ha ridisegnato gli equilibri geopolitici europei e globali. Dall’invasione russa del febbraio 2022, il fronte militare si è progressivamente stabilizzato, mentre sul piano diplomatico si sono susseguiti tentativi, aperture e battute d’arresto, senza mai arrivare a una svolta decisiva. L’attesa di un segnale di pace per le feste. Con l’avvicinarsi delle festività di fine anno, in molti avevano sperato in un segnale distensivo, in un passo capace di indicare l’inizio di una nuova fase orientata alla fine delle ostilità. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Bombe russe su Odessa, 7 morti. Putin: Tregua aerea se l'Ucraina va al voto. A Kiev 90 miliardi UE - Odessa, attacco russo al porto: 7 morti; Le notizie di martedì 23 dicembre sul conflitto Ucraina - Russia.

Ucraina, ancora raid russi. Zelensky: "Usa per pace". Papa chiede tregua a Natale. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, ancora raid russi. tg24.sky.it