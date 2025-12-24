Il piano americano per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina non pretende che Kiev rinunci formalmente alla Nato. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando ai giornalisti nella capitale ucraina. Zelensky afferma che non c’è consenso con gli Stati Uniti sui territori e sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia nell’ultimo piano. Il. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Zelensky: “Il piano Usa non prevede rinuncia alla Nato”

Leggi anche: Zelensky rinuncia alla Nato

Leggi anche: Ucraina, Piano Usa: "Kiev rinuncia a entrare nella Nato"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ucraina, Zelensky: 'Disposti ad abbandonare richiesta adesione a Nato'; Zelensky: 'Mosca sta preparando un altro anno di guerra' - LIVEBLOG; Putin attacca leader europei: «Porcellini accodati a Biden». Zelensky: «Russia prepara altro anno di guerra»; Usa, Europa e Ucraina vicine ad un accordo sulla bozza del piano di pace.

Piano Usa, Zelensky: “Aspettiamo oggi la risposta russa”. Manca l’accordo su Donetsk e centrale di Zaporizhzhia - Auto esplosa a Mosca nella stessa strada dove è stato ucciso il generale Sarvarov ... quotidiano.net