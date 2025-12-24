Zelensky | Il piano Usa non prevede rinuncia alla Nato

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il piano americano per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina non pretende che Kiev rinunci formalmente alla Nato. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando ai giornalisti nella capitale ucraina. Zelensky afferma che non c’è consenso con gli Stati Uniti sui territori e sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia nell’ultimo piano. Il. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

