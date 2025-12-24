Zelensky il piano di pace inviato a Mosca e l' ipotesi zona demilitarizzata
Sono 20 i punti del piano di pace per la guerra in Ucraina concordato con gli Usa e l'Europa con molti punti fermi e due questioni ancora aperte su cui non c'è ancora un consenso con Washington. Si tratta dei nodi relativi al controllo territoriale nella regione industriale orientale dell'Ucraina e alla gestione della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Mosca conferma di aver ricevuto il piano e ha riferito che definirà la sua posizione sulla base delle informazioni trasmesse dall'inviato presidenziale russo Kirill Dmitriev, che nel fine settimana ha incontrato gli inviati di Donald Trump a Miami, in Florida. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Zelensky apre a una zona demilitarizzata nell'Est | I 20 punti del piano di pace | Kiev: «Uccisi due russi torturatori di prigionieri»
Leggi anche: Ucraina, Zelensky svela il piano di pace di 20 punti inviato a Mosca
Ucraina, vertice Ue: uso asset russi per prestito a Kiev unica opzione. Mosca respinge la tregua di Natale; Guerra Ucraina Russia, leader Ue: Forza multinazionale. Trump: Vicini alla pace; Guerra Ucraina - Russia, tutte le news. Colloqui Zelensky-Witkoff a Berlino, Usa: “Fatti progressi”; Trump: Più vicini che mai alla fine della guerra. I leader europei a Berlino - Media, colloqui Usa-Ucraina forse nel fine settimana a Miami, all'esame le mappe.
Ucraina, Zelensky svela il piano di pace di 20 punti inviato a Mosca - Un piano da 20 punti concordato con gli Usa e l'Europa con molti punti fermi e due questioni ancora aperte su cui non c'è ancora un consenso con Washington. msn.com
Zelensky svela piano di pace inviato a Putin/ Ritiro Donbass ma con scambio territori: Elezioni dopo accordo - Guerra Ucraina, resi noti i 20 punti del piano di pace concordato a Miami. ilsussidiario.net
Zelensky rivela: ecco i 20 punti del piano di pace inviato a Mosca - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha svelato i dettagli dell'ultimo piano sostenuto dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra in Ucraina, affermando che è stato negoziato tra i rappresentant ... msn.com
Donbass e referendum, la guerra continua/ Di Liddo: Cosa ferma la pace, Putin sfianca l'Occidente
Zelensky: il piano Usa non prevede che l'Ucraina rinunci alla Nato https://notizie.tiscali.it/esteri/articoli/zelensky-piano-usa-non-prevede-che-ucraina-rinunci-nato-00001/ - facebook.com facebook
Dal cessate il fuoco totale alle garanzie per l'Ucraina: i 20 punti del piano di Zelensky x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.