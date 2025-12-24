Yu-Gi-Oh! Gioco Di Carte Collezionabili | Konami annuncia le extended art card

Konami ha annunciato l’introduzione delle extended art card nel gioco di carte collezionabili Yu-Gi-Oh!, una novità che interessa sia i collezionisti che i giocatori. Questa nuova tipologia di carte, presentata al Jump Festa, offre un’ulteriore possibilità di personalizzazione e collezionismo all’interno del gioco, ampliando le opzioni a disposizione degli appassionati e arricchendo l’esperienza di gioco.

Dal Jump Festa arriva un annuncio destinato a segnare una svolta per collezionisti e giocatori: Konami ha svelato l'arrivo delle extended art card in Yu-Gi-Oh! Gioco di Carte Collezionabili. È la prima volta assoluta che questo tipo di design viene introdotto nel TCG. Il debutto avverrà con la Rarity Collection 5, una delle linee più apprezzate degli ultimi anni. La novità punta a rinnovare l'esperienza visiva senza alterare il gioco competitivo. E rafforza il legame tra valore estetico e valore strategico delle carte. Le extended art card si distinguono per un'illustrazione che non resta più confinata nel riquadro centrale, ma si estende dall'alto in basso e da lato a lato della carta.

