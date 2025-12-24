Yildiz Real Madrid Blancos pronti allo sgarbo! In caso di mancato rinnovo Florentino Perez può sferrare il colpo | ritroverebbe Huijsen I dettagli

Yildiz Real Madrid, stallo sul contratto: il turco sta bene a Torino ma chiede garanzie economiche e tecniche mentre i Blancos osservano. La questione relativa al prolungamento contrattuale di Kenan Yildiz si sta trasformando nel vero tormentone dell’inverno in casa Juventus. Se da un lato la volontà di base sembra quella di proseguire il matrimonio, dall’altro le negoziazioni hanno subito un rallentamento tattico che rischia di aprire scenari inquietanti per il popolo bianconero. Secondo l’analisi approfondita pubblicata oggi dalla Gazzetta dello Sport, in questo momento di delicato stallo per il rinnovo c’è un pericolo esterno concreto che va tenuto in grande considerazione: il forte interesse del Real Madrid. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Real Madrid, è rottura totale: Florentino Perez pronto alla cessione del top player

Real Madrid, Florentino Perez si sta crescendo il socio-erede in casa: è il finanziere francese Laghrari (El Mundo)

