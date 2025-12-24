yamal a casa ha il suo caganer la statuetta che lo raffigura mentre fa cacca sul pavimento suo fratello la adora

In un video di Youtube postato da Lamine Yamal si nota un dettaglio particolarmente strano. Nell’elencare tutte le statuette che lo raffigurano su una mensola, l’attaccante del Barça si sofferma sul caganer. Si tratta di una piccola statuina natalizia che raffigura un uomo accovacciato mentre defeca, solitamente vestito da contadino catalano con la barretina rossa in testa. Da secoli occupa un posto fisso nei presepi catalani, nascosto tra cespugli o angoli secondari, e la sua presenza è considerata di buon auspicio. L’idea – certamente un po’ grottesca – in realtà è un simbolo popolare di fortuna, fertilità e abbondanza, oltre a una forma di ironia che “umanizza” il sacro mescolandolo con il terreno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

