Lo spirito del Natale e delle festività è arrivato anche ad NXT questa notte nel mixed tag team match tra l’autodefinita “power couple” composta da Arianna Grace e Channing “Stake” Lorenzo contro i due vincitori della seconda stagione di LFG, Shiloh Hill e Skylar Grace. Sfruttando le festività in arrivo è stato proprio il rookie Hill a proporre alla GM di NXT Ava una stipulazione particolare, un Christmas Chaos match, nient’altro che un match senza squalifica con la possibilità di usare vari oggetti a tema natalizio. Botte e dolcetti. Il caos si è visto sin dall’ingresso delle coppie, con il bacio sotto al vischio della power couple interrotto dai rookie con i primi ceffoni tirati dalle donne. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: I rookie Shiloh Hill e Skylar Raye trionfano nel divertente “Christmas Chaos” match

