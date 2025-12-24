WWE | Cambio di team di commento per il 2026

Per il 2026, la WWE annuncia un cambio nel team di commento, segnando un nuovo capitolo per la stagione in corso. Questa modifica mira a offrire un’analisi più approfondita e un coinvolgimento rinnovato per gli appassionati. Restate aggiornati per scoprire chi farà parte del nuovo team e come influirà sulla copertura degli eventi.

La WWE è pronta ad una nuova stagione con il 2026 e ci sono cambiamenti in vista per i team di commento. Da quanto riportato nelle ultime ore, PW Insider sembra confermare che per il 2026 la WWE abbia in mente uno scambio di commentatori tra RAW e Smackdown. Sembra – infatti – che Joe Tessitore e Wade Barret passeranno a Smackdown, a partire dal 2 Gennaio mentre Michael Cole e Corey Graves d’altro finiranno a RAW dal 5 gennaio con una decisione che ripristinerà la formazione originale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

